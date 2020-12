Pred črnogorsko skupščino je včeraj kljub epidemiji in strogim ukrepom potekalo protestno zborovanje proti novi vladi, predvsem proti njenim predlaganim spremembam spornega zakona o svobodi veroizpovedi, pa tudi v podporo evroatlantski usmeritvi Črne gore.

Več tisoč protestnikov, ki so se v Podgorico pripeljali v kolonah avtomobilov iz vseh delov države in ki so večinoma nosili maske, a niso upoštevali predpisane razdalje, je pelo nacionalno himno Oj, svijetla majska zoro in protičetniške pesmi. Vzklikali so tudi: »To ni Srbija!« V poslopje skupščine, kjer se je včeraj začel postopek spreminjanja omenjenega zakona, so metali jajca, petarde in dežnike. Govorniki so poudarjali, da to ni politično zborovanje, ampak zborovanje državljanov. Vendar so protestniki sprva pozdravili poslance Demokratske stranke socialistov (DPS) predsednika države Mila Đukanovića, ki je avgusta na parlamentarnih volitvah po 30 letih izgubil oblast, v popoldanskih urah pa kritizirali tudi njih, ko so jih prišli nagovarjat, naj prenehajo s protestom.

Čigave bodo nepremičnine

Nova, prosrbska vlada, ki je prevzela vodenje države 4. decembra, se je zelo hitro lotila sprememb zakona o svobodi veroizpovedi in tako ugodila zahtevam srbske pravoslavne cerkve (SPC). Še do konca leta namerava spremeniti pet od 66 členov zakona, posebno tiste, s katerimi je prejšnja vlada pod vodstvom Đukanovićeve DPS nameravala SPC odvzeti večji del nepremičnin, kot so samostani in cerkve. Zakon iz decembra 2019 je namreč predvideval, da verske zgradbe in zemljišča, ki so bili do leta 1918 premoženje Črne gore in za katere ni dokazov, da bi bili pred tem lastnina verskih skupnosti, postanejo državna lastnina. Pandemija je preprečila, da bi zakon začeli izvajati.

Zaradi zakona je SPC lani organizirala proteste proti tedanji vladi in tako mobilizirala večji del prosrbsko usmerjenih Črnogorcev, jih potem pomagala pripeljati na avgustovske parlamentarne volitve in omogočila zmago prosrbskih strank. Te so nato v povezavi z majhno liberalno proevropsko koalicijo, ki jo vodi Albanec Dritan Abazović, sestavile vlado. Na včerajšnjih protestih so udeleženci Abazoviću vpili, da je Srb.