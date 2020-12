Ob novi različici virusa postaja cepljenje še pomembnejše

Različica novega koronavirusa, ki so jo sprva zaznali v Veliki Britaniji, je med strokovnjaki po poročanju nemškega Spiegla v zadnjih tednih vzbudila strah pred bistveno hitrejšim širjenjem med prebivalci. Okužbe s to različico so se hitro povečevale zlasti na jugu Anglije, v Londonu pa so sčasoma zajele že več kot 60 odstotkov vseh okužb z novim koronavirusom. Andrew Hayward, profesor epidemiologije nalezljivih bolezni na University College London in član vladne svetovalne skupine, ni skrival zaskrbljenosti nad hitrostjo, s katero je različica postajala prevladujoča. Obstajajo tudi znaki, da bi lahko bila ta različica za otroke bolj nalezljiva kot prejšnji virusi, je v britanskih medijih opozarjal Neil Ferguson, epidemiolog z Imperial Collegea v Londonu.