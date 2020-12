Ko pade mrak, velika izložbena okna galerije Kresija v zadnjih tednih privabljajo predvsem otroške obraze, ki se čudijo nad pisanimi stvori, ki visijo s stropa ali stojijo na podstavkih. Če mlajši v njih najprej opazijo igrivost, bodo odrasli ujeli bolj strašljive tone. Te mehke skulpture, ki niso po naključju sešite iz kosov zavrženih oblačil, so NagačenciNatana Eskuja.

Čustveni vzgibi

Umetnik, ki se v svojem ustvarjanju pogosto osredotoča na postopke reciklaže, že vrsto let skrbno zbira in sortira odpadke, tako kamne kot kovinske kose, ki jih najde na poljih med sprehodom s psom, ali tekstil. »Zdelo se mi je logično, da bo blago, ko ga napolnim, pravzaprav vizualno podobno mojim slikam in kiparskim skulpturam,« pove o nagačencih, ki puščajo vtis fantastičnih, grotesknih bitij.

»Na prvi pogled delujejo ilustrativno, tu in tam prepoznaš kak obraz, a ko jih dobro pogledaš, vidiš, da so zelo abstraktni. Večina umetnosti pač deluje na čustvenih vzgibih, tudi vicev navsezadnje ne razlagamo vnaprej,« se izogne točnejši definiciji nagačencev, katerih blago je naknadno tudi poslikal in porisal. Je pa že vnaprej vedel, da si želi z njimi ustvari predvsem vizualni ambient, da bi torej rad napolnil ves galerijski prostor, ne zgolj zadnje stene. »Razmisliti sem moral o velikosti, doma so ti kosi videti večji kot v galeriji. Zaradi korone smo postavitev zgolj še malo prilagodili, da se jo da v celoti videti tudi z ulice,« pripoveduje, čeprav je te dni razstavo mogoče obiskati tudi v galeriji.