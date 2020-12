Niz dodatnih protikoronskih cepiv vse bliže: kaj prinašajo prebivalcem

Po cepivu Pfizerja in BioNTecha bi lahko Slovenijo na začetku prihodnjega leta dosegli še prvi odmerki cepiva Moderne. Dostopnost se bo izboljševala, a so v zdravstvu že ob začetku cepljenja naleteli na več ovir: od zadržanosti do te zaščite med osebjem domov starejših občanov do negotovosti glede uporabe preostanka cepiva v vialah.