Policisti so v soboto na cesti Sv. Vid-Vuhred ustavljali voznika avtomobila, ki znakov policistov ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval. Voznik je na ta način prevozil okoli 35 kilometrov, peljal je v smeri Ribnice na Pohorju, Lehna na Pohorju in Lovrenca na Pohorju. Med drugim so policisti uporabili tudi sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger, ki ga je voznik obvozil in z vožnjo nadaljeval. Ustavil je šele v Rušah.

Kot so navedli v policiji, 28-letni voznik med vožnjo ni upošteval talnih označb, vozil je po celotnem vozišču in storil več drugih cestnoprometnih prekrškov. Moški, doma z območja Policijske uprave Maribor, je vozil brez vozniškega dovoljenja, avtomobil ni bil niti registriran niti obvezno zavarovan, prav tako ni bil opravljen tehnični pregled. Na vozilu je imel 28-letnik nameščene registrske tablice, ki niso pripadale vozilu in za katere se je izkazalo, da so ukradene.

Z nevarno vožnjo je 28-letnik ogrožal svojo družino in druge udeležence v cestnem prometu. V avtomobilu so bili namreč še partnerka voznika in njuni trije otroci.

Policisti so zoper kršitelja za vse prekrške podali enotni obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Slovenj Gradec. Predlagali so izrek stranske sankcije odvzema motornega vozila, saj so 28-letniku letos že dvakrat zasegli motorni vozili.

Predpisane globe za prekrške, ki jih je storil, znašajo 3.280 evrov. Zaradi neupravičenega prehajanja občin so policisti vozniku in partnerki izrekli še globi v višini 400 evrov po zakonu o nalezljivih boleznih.