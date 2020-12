Da pa le ne bi kdo natolceval, od kod izvirni greh, so zadevo še malo raziskali in ugotovili, da je 15. avgusta nedovoljeno zbiranje na Brezjah organizirala neka entiteta »Slovensko Marijino narodno svetišče«. Kako se je to lahko zgodilo pri belem dnevu, vsem na očeh, na tako svetem kraju in brez vednosti škofov, še raziskujejo.

Za vsak primer je Slovenska škofovska konferenca ob plačilu globe vse duhovnike in vernike pozvala, naj dosledno spoštujejo navodila pristojnih državnih in cerkvenih ustanov. »V izogib prihodnjim globam,« so zapisali.