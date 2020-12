Ob praznikih, ko se mize šibijo od dobre hrane, je psu praktično težko dopovedati, da človeška hrana ni primerna za njegovo zdravje. Sploh če je okupiral stegno dobrosrčnega sorodnika, ki se ne more upreti lačnim očem kosmatinca. Seveda, govorimo samo o psih, katerih lastniki so popustili pri vzgoji pravilnega obnašanja za mizo. Nekateri prehrambni izdelki, ki so povsem užitni za ljudi in celo druge vrste živali, lahko za pse predstavljajo nevarnost zastrupitve, saj se njihova presnova močno razlikuje od človeške. Po drugi strani so tudi živila, ki jih lahko vnesemo v pasjo prehrano, saj bodo tako izboljšala njihovo zdravje, jim okrepila kosti ali izboljšala imunost za alergije.

Čokolada, sladoled in rogljički odpadejo Psi lahko jedo v majhnih količinah navaden kruh, ki pa za njih nima nobene hranilne vrednosti. Če psu že daste kruh, potem ni slabo vedeti, da je domači kruh boljša možnost kot kruh, kupljen v trgovini ali pekarni, ker ta kruh ne vsebuje konzervansov. Vsekakor je treba biti previden z mlečnimi izdelki. Nekateri odrasli psi nimajo encima za presnavljanje mleka, zato se lahko pojavi diareja, zlasti ob zaužitju večjih količin. Če pes prenaša laktozo, je lahko košček sira odličen priboljšek. A previdno, če ima sir veliko maščob. Težko se je odpovedati koščku odlične čokolade, seveda pa vsi lastniki psov vedo, da psi ne smejo jesti čokolade. To ni samo urbana legenda. Čokolada vsebuje strupene snovi, ki pri psu ustavijo presnovo. Že malo čokolade, zlasti temne, lahko povzroči drisko in bruhanje. Velike količine čokolade lahko povzročijo srčno popuščanje in celo smrt. Zato se je treba čim prej posvetovati z veterinarjem, če ste psu pomotoma dali čokolado ali si ji z njo postregel kar sam. Podobno velja tudi za vse izdelke iz kvašenega testa, ki se lahko napihnejo v prebavnem traktu, povzročijo bolečine in celo pretrgajo želodec ali črevo. Tudi sladoled ni sladica, s katero lahko psa razvajate. Vsebuje namreč veliko sladkorja. Če mu želite privoščiti sladko poslastico in jo v vročih poletnih dneh ohladiti, lahko nekaj kosov jagod, malin ali jabolk zamrznete in mu tako privoščite sladko in hladno veselje. Čebula in česen, ki sta v človeški prehrani praktično nepogrešljiva, lahko pri psih povzroči slabokrvnost, kar lahko opazite po dlesnih, ki so pri psu bledo obarvane. Poleg anemije lahko pes dobi visok krvni tlak, poveča se mu srčni utrip, postane šibek ali kolapsira. Če mislite, da je vaš pes pojedel nekaj strokov česna, nekaj dni opazujte, kako se obnaša, in se takoj, ko opazite prve znake nenavadnega vedenja, posvetujte z veterinarjem.