Srđan Jovanović je na vroč junijski večer pred blokom v Trbovljah zabodel Denisa Z. Tožilstvo vztraja, da je 39-letnik dve leti mlajšega znanca skušal ubiti, in to tako, da ga je v prsni koš zabodel z 18-centimetrskim nožem s pol krajšim rezilom. Če bi ga le kakšen centimeter višje in z drugega kota, bi Denis lahko umrl. »Tega nisem storil, nisem ga želel poškodovati, šlo je za splet nesrečnih okoliščin,« je obtoženi prebral iz pisnega zagovora. »Žal mi je, da se je tako odvilo, a imam mirno in čisto vest,« je zaključil. Vsi vpleteni se torej strinjajo, da je Jovanović imel nož in da je zabodel Denisa, se pa opisi okoliščin, ki so vodile do poškodbe, posledice katere 37-letnik čuti še danes, zelo razlikujejo.

Nič nespodobnega

Zgodba se je začela istega dne. Na facebooku. »Milena me je dodala za prijatelja. Napisala je, da ji je vroče in se hladi z ventilatorjem, ko sem jo vprašal, ali lahko pridem na obisk, je rekla, da ne. Povedala je, da ima partnerja, a da ga ni doma, kar sem razumel kot povabilo,« se je obtoženi spominjal tistega dne, ko je spil nekaj vodke in piva. Dve pločevinki je za vsak slučaj spravil še v nahrbtnik, če bosta z Mileno žejna, v njem pa je bil tudi nožek, ki je tam ostal od izleta v Brda. Ko je prišel do stanovanja na vrhu bloka, je potrkal, povedal je, kdo je, a Milena ni odprla, četudi je slišal, da je notri. Ko jo je skušal priklicati, se mu je za hrbet z visoko dvignjeno roko prikradel Denis. Kričal je, kaj se gre, naj izgine, da je to njegova mama, nato ga je žalil in mu grozil. »Bilo me je strah,« dogodek opisuje obtoženi.

Takrat je iz stanovanja stopila Milena, v roki je imela železni pajser, ki ji ga je sin vzel iz rok in začel mahati proti njemu. »Nisem vedel, da je to njegova mama, skušal sem mu tudi razložiti, da ji nisem pisal nič nespodobnega,« danes razlaga Srđan. Odstranil se je izpred stanovanja in na Denisa počakal pred blokom, da bi se mu opravičil. Za pomiritev živcev si je prižgal cigareto in odprl pivo, takrat je opazil nožek, ki si ga je dal v zadnji žep hlač. Za vsak slučaj. Pravi, da je Denis takrat privihral s pajserjem, z njim mahal in zraven še naprej grozil, malo sta se ruvala, potem je Denis šel. »Ni bil videti ranjen, nikjer ni bilo krvi, celo stopnice je preskakoval. Sploh nisem vedel, da je bil poškodovan,« je še povedal. Nekaj ur kasneje so k njemu vdrli policisti in kričali, kje ima nož in kje »cote«, šele na postaji pa je izvedel, zakaj so ga sploh odpeljali od doma.