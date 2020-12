Čeprav se je dogajanje na skakalnici začelo danes, je bilo v Oberstdorfu pestro že včeraj popoldan. V poljski reprezentanci so izvedeli, da je bil Klemens Muranka pozitiven na testiranju za novi koronavirus. Celotna reprezentanca je takoj odšla v izolacijo. Vseeno so poizkusili s prošnjo, da bi tekmovalci, ki so bili negativni danes lahko nastopili. Mednarodna smučarska zveza (FIS) včeraj še ni dala dokončne odločitve. Danes nekaj ur pred začetkom tekmovanja pa je sporočila, da so pravila za vse reprezentance enaka in celotna poljska ekipa je ostala brez nastopa na uvodni tekmi novoletne turneje. To tudi pomeni, da je Dawid Kubacki še pred začetkom uradnega dogajanja izgubil možnost za ubranitev lanske zmage na turneji.

Ob 16:30 uri se je tako namesto predvidenih 62 skakalcev za nastop na jutrišnji tekmi pomerilo 55, med njimi tudi slovenska šesterica Domen Prevc, Cene Prevc, Peter Prevc, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Anže Lanišek.

V maratonskih kvalifikacijah, v katerih je skakalcem nagajal sneg in spremenljiv veter, se je na jutrišnjo tekmovanje uvrstilo pet slovenskih skakalcev. V težkih razmerah se je skok povsem ponesrečil Jelarju, ki je skočil 97,5 metra in ostal brez nastopa na prvi tekmi turneje. Najbolje se je izmed slovenskih orlov drezal Cene Prevc, ki je pristal pri 122 metrih in je imel celo tretji rezultat kvalifikacij. V izjemno težkih pogojih, ki so težavo delali predvsem najboljšim skakalcem, se je odlično znašel najboljši slovenski skakalec letošnje zime Lanišek, ki bo jutri prav tako nosilec svojega para jutri. Domen Prevc, Pavlovčič in Peter Prevc se bodo jutri znašli v vlogi izzivalca. Kvalifikacije je dobil Avstrijec Philipp Aschenwald.