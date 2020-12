Igor Zorčič o tem, da v SMC pričakujejo, da se bo med LMŠ, Desus in SAB, pričel proces povezovanja in združevanja

“V SMC pričakujemo, da se bo pred pogovori med strankami opozicije, predvsem LMŠ, Desus in SAB, pričel proces povezovanja in združevanja. Le tako bodo te stranke pokazale, da so zmožne preseči lastna nesoglasja in 'narcisizem majhnih razlik', zaradi katerih je propadla prejšnja vlada.”