Nova pogodba o logističnih storitvah zajema skladiščenje in distribucijo dnevno svežih izdelkov, zamrznjenih izdelkov ter ostalega živilskega in neživilskega blaga, vključno s tehničnimi izdelki. Gre za nadaljevanje dolgoletnega strateškega partnerstva družb na področju logistike, v okviru pogodbenih dejavnosti pa družba BTC za Spar Slovenija zagotavlja tudi dodatne logistične storitve, kot so etiketiranje, prepakiranje in pretovarjanje, prav tako izvajajo logistične storitve v različnih temperaturnih režimih ter prevoze za spletno trgovino Spar Online.

Skupna rast in razvoj vitkih logističnih verig

»V družbi BTC smo ponosni, da s podpisom pogodbe o sodelovanju na področju logističnih storitev nadgrajujemo in utrjujemo naše strateško partnerstvo s podjetjem Spar Slovenija, s katerim nas veže dolgoletno odlično sodelovanje in medsebojno zaupanje. Verjamemo namreč, da s tesnim povezovanjem poslovnih partnerjev na področju preskrbe prebivalstva skrbimo za skupno rast podjetij in razvijamo vitke logistične verige. Te pripomorejo, da BTC Logistični center nemoteno izvaja učinkovite in celovite logistične storitve za oskrbo vodilnih regijskih podjetij v prehrambni industriji in trgovskih družb, med njimi tudi trgovin Spar Slovenija. Naša logistika skrbi, da živila in izdelki za vsakodnevno rabo vsak dan pridejo na okoli 1200 dostavnih mest po vsej Sloveniji,« je izpostavil mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.

»V podjetju Spar Slovenija smo trenutno v času močnega investicijskega cikla, ki bo trajal še nekaj let. V tem času bomo med drugim širili našo prodajno mrežo, zato dajemo poseben poudarek optimizaciji procesov v skladišču in transportu, s čimer našim filialam in franšiznim partnerjem zagotovimo čim boljšo podporo. Veseli smo, da na tem področju nadaljujemo sodelovanje z družbo BTC, partnerjem, ki razume naše potrebe in se jim prilagaja. Verjamemo, da bomo tudi v okviru nove desetletne pogodbe za logistične storitve nadaljevali z uspešnim sodelovanjem na visokem profesionalnem nivoju in beležili skupne uspehe podjetij,« je ob podpisu pogodbe povedal mag. Igor Mervič, generalni direktor Spar Slovenija.