Poslanski skupini SDS in NSi sta danes objavili amandma k sedmemu svežnju protikoronskega paketa (PKP7), v katerem posebej izstopa predlog novega 89.a člena. »Subjekt, ki je uveljavil pomoč v obliki nadomestila za začasno delo, delnega povračila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, ali temeljnega mesečnega dohodka, ni upravičen do pomoči, če mu je bila izrečena globa zaradi kršitve odloka, izdanega na podlagi prvega odstavka 39. člena ZNB,« lahko preberemo.

Na pravno sporno pogojevanje pomoči je na twitterju že opozorilo nekaj pravnikov. »Nadomestilo je pravica, nespoštovanje ukrepov pa se kaznuje s prekrški, če tako določa zakon,« je komentirala odvetnica Nataša Pirc Musar. »Ne strinjam se s tem in tudi čez US ne bi šlo,« pa je zapisal ustavni pravnik in nekdanji direktor službe za zakonodajo DZ dr. Janez Pogorelec. »Če ste jedli rogljiček ali burek, kolesarili ob petkih, ali kako drugače ‘nagajali’ oblasti, ste po mnenju SDS in NSi drugorazredni državljani in si ne zaslužite pomoči za okrevanje gospodarstva in prebivalstva, preprečevanja revščine in preživetja,« so bili do pravno nevzdržnega predloga ostri tudi pri Inštitutu 8. marec. Nevladniki v potezi vidijo poizkus odrekanja državne pomoči tistim, ki so kritični do trenutne oblasti

Premier Janez Janša je sicer takšno pogojevanje na nek način napovedal že pred časom, ko je govoril o odprtju smučišč pred prazniki. Spomnimo: Direktor RTC Krvavec je sklenil ignorirati najnovejši vladni odlok, ki do konca tekočega leta prepoveduje obratovanje smučišč. Če nas bodo kaznovali, bomo plačali kazen, je povedal pred dnevi. Inšpektorji so nato smučišču naložili več tisoč evrov kazni in prepoved obratovanja. Premier Janša je ob tem opozoril, da je šlo za začasno odprtje in da je bila »ta provokacija s Krvavcem«, ko je smučišče obratovalo kljub prepovedi, »popolnoma nepotrebna«. »In tisti, ki ne spoštujejo ukrepov, si tudi ne zaslužijo subvencij za nadomestilo izpada prihodkov,« je takrat še dejal predsednik vlade.