Z veleslalomom 16. in slalomom 17. januarja bo Pohorje tudi letos gostilo tekmovanja alpskih smučark za svetovni pokal in Zlato lisico. Zaradi še vedno trajajoče pandemije koronavirusa in trenutno veljavnih ukrepov bo ta podobno kot svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici potekal v okrnjeni obliki, saj med drugim na prizorišču ne bo gledalcev. Kljub temu organizatorji verjamejo, da jim bo uspelo prirediti dogodek, ki ne bo velik le za Štajersko, temveč za celotno Slovenijo.

»Celotna organizacija poteka v čudnih, drugačnih razmerah, a vseeno po načrtih in v skladu z vsemi priporočili Mednarodne smučarske organizacije (FIS), nacionalnega inštituta za javno zdravje in sklepi vlade. Prilagodili smo se. Gledalcev sicer ne bo, ne bo tudi spremljevalnih prireditev, toda bo tisto, kar je bistveno. Zlato lisico delamo za šport, za tekmovalke in tudi za gledalce, le da tokrat pač le pred televizijskimi zasloni,« je na današnji novinarski konferenci povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja 57. Zlate lisice Srečko Vilar.

Bojazni, da bi zaradi pomanjkanja snega tekme prestavili v Kranjsko Goro, letos po zagotovilih Vilarja ni, saj zasneževanje proge na Pohorju poteka v skladu z vremenskimi pogoji, ki so v teh dneh ugodni. »V tem trenutku ne razmišljamo o planu B, ker smo se na vse zelo dobro pripravili. Start veleslaloma je v 90 odstotkih končan. Od starta veleslaloma do tistega slalomskega smo na 70 odstotkih, v spodnjem delu pa nam manjka med 20-30 odstotkov, da zadostimo normativom Mednarodne smučarske zveze,« je pristavil Vilar in dodal, da v spodnjem delu potrebujejo še dve mrzli noči za zasneževanje, da bodo imeli po celotni progi vsaj 40 centimetrov utrjenega snega, kar je tudi zahteva FIS. Ta bo snežnega kontrolorja Markusa Mayrja, ki bo ocenil pripravljenost proge, v Maribor poslala 7. januarja, tako da imajo prireditelji na voljo še dovolj časa.

Tekmi bosta sicer organizirani zelo strogo in s tremi mehurčki. Celotna karavana belega cirkusa, ki vključuje 80 tekmovalk in 170 spremljevalcev, bo od petka, 15. januarja, do nedelje, 17. januarja, v rdečem mehurčku, v katerega bo vključenih pet hotelov v mestu in tekmovalni šotor na Trikotni jasi. »V hotelih ne bo drugih gostov. Posamezne ekipe bodo razdeljene po nadstropjih, tudi v jedilnicah bo poskrbljeno, da ne bo mešanja ekip. V vsakem hotelu bodo tudi proste sobe za primer osamitev ob morebitni okužbi. Vse bo potekalo v skladu s strogimi in natančnimi protokoli, ki so usklajeni tako z NIJZ kot s FIS,« je zagotovila Manja Koklič Cigit, ki jev organizacijskem odboru Zlate lisice zadolžena za nastanitve.

Drugi mehurček bo namenjen predstavnikom medijev, v tretjem pa bodo vsi ostali, na katerih je prav tako odgovornost za organizacijo zdravega in varnega tekmovanja na mariborskem Pohorju. Vsi v mehurčkih bodo morali ob prihodu v Maribor predložiti tudi negativen test.

Kot je še povedal Vilar, bo finančni proračun 57. Zlate lisice podoben prejšnjim letom in bo znašal približno 1,1 milijona evrov. Od tega bodo 70 odstotkov zneska zagotovili z mednarodnimi pogodbami, preostanek pa bodo prispevali pokrovitelji.