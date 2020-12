O prvem porodu smo že poročali – pred tednom dni je mamica pri Rakitovcu porodila otroka, s katerim sta bila že odpuščena iz bolnišnice. Družina je v oskrbi v azilnem domu v Ljubljani.

V petek, na božični dan, pa je v jutranjih urah policija po prehodu meje prijela še eno družino z majhnimi otroki iz Afganistana, v kateri je bila nosečnica. Ob porodu je otrok umrl. »V petek, 25. decembra, so policisti ob 5.45 pred kamnolomom v Črnotičah izsledili šest oseb, državljanov Afganistana,« so danes sporočili s policijske uprave v Kopru. V skupini so bili moški, ženska, dva mladoletnika in dva otroka, ki so prišli v Slovenijo nelegalno, pojasnjuje policija.

Pri ženski se je pričel porod in policisti so takoj, ob 5.47, poklicali reševalno ekipo, ki je po podatkih policije prispela na kraj ob 6.26. »Žensko so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od koder so nas naknadno obvestili, da je rodila mrtvega otroka. Znakov morebitnih kaznivih dejanj v konkretni zadevi do sedaj nismo ugotovili,« sporoča policija. V zdravstvenem domu Izola so zabeležili, da je do poroda prišlo v bolnišnici.