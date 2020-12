Rekordno nizkih minus 49 stopinj Celzija so minuli konec tedna namerili v vasi Teguldet pri mestu Tomsk. Na območju Novosibirska pa so medtem namerili med minus 37 in minus 41 stopinj Celzija.

S tem je v tem največjem sibirskem mestu padel dosedanji rekord za pet stopinj, navaja dpa.

Tudi na drugih območjih Sibirije ni bilo tako mrzlo že v zadnjih 50 do 100 letih, je za rusko tiskovno agencijo Tass dejal nek meteorolog.

Po navedbah oblasti so morali že obravnavati več ljudi zaradi ozeblin. Hud mraz pa povzroča tudi težave v prometu. Več poletov so morali odpovedati, prišlo je tudi do več nesreč.