Veleposlaniki 26 članic EU so odločali o odobritvi začasne uporabe sporazuma, saj zaradi velikih zamud ni dovolj časa za običajno ratifikacijo sporazuma do konca leta. Evropski parlament bo o sporazumu odločal naknadno januarja. V sredo bo nato predvidoma sledil podpis sporazuma, ki bo v četrtek objavljen v uradnem listu EU. V petek, 1. januarja, pa bo začel sporazum že začasno veljati.

Težav pri dokončnem potrjevanju sporazuma sicer ni pričakovati. Britanski parlament ga bo predvidoma potrjeval v sredo, opozicijski laburisti pa so mu, čeprav ga kritizirajo, obljubili podporo, saj želijo predvsem preprečiti nevarnost kaotičnega dokončnega izstopa brez dogovora.

Najhujši, kaotičen scenarij dokončne ločitve Združenega kraljestva od EU po več kot 40 letih članstva bi sledil brez dogovora. Tega so se bali na obeh straneh Rokavskega preliva, pogajalcem pa je uspelo dogovor doseči praktično tik pred zdajci, na božični večer.

Dogovor na 1250 straneh obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. Ne pokriva pa sodelovanja na področjih zunanje politike, obrambe in zunanje varnosti.

Osrednji del dogovora je prostotrgovinski sporazum. Ta ne zagotavlja zgolj trgovine z blagom in storitvami brez carin in kvot, ampak obsega tudi druga področja, kot so investicije, konkurenčnost, državne pomoči, davčna transparentnost, promet, energetika, ribištvo, zaščita podatkov ter usklajevanje na področju socialne varnosti.