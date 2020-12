Karl Erjavec je v izjavi za medije po sestanku koalicije KUL ocenil, da se je v decembru na političnem parketu veliko dogajalo. »Stranka DeSUS se je umaknila iz vlade in koalicije, kar je dalo nov zagon ciljem koalicije KUL, da torej oblikujemo novo vlado. V tem tednu bodo nekatere stranke še sprejele odločitev glede moje kandidature za novega mandatarja. Pričakujem še odločitev strank SAB, Levica in SD. Danes sem na sestanku dobil zagotovila, da bom potrjen kot mandatar bodoče vlade,« je povedal Erjavec in dodal, da je že pred desetimi dnevi poslal vabilo poslanski skupini SMC. »Pričakujem njihov odgovor, vabilo pa jim posredujem tudi s tega mesta. Mislim, da bi bilo škoda zamuditi priložnost, da naredimo Slovenijo zopet normalno,« je pristavil in novinarjem poudaril, da bo koalicija KUL odločitve o novih korakih sprejela takoj, ko bodo jasna stališča Stranke modernega centra.

Erjavec ob tem pričakuje, da bodo pri SMC že v tem tednu pripravljeni na pogovor o tem, kakšne so možnosti, da v okviru koalicije KUL ustavijo to »denormalizacijo države«. »Vidimo, da je javnost nezadovoljna z delom vlade, da čuti pritiske, da čuti strah, da nenazadnje vse temelji ne kaznovalni politiki in to ni tisto, kar si državljani želijo. Zato da bi lahko bila KUL koalicija uspešna, potrebujemo še nekaj glasov, še nekaj podpore. Prepričan sem, da to podporo lahko pridobimo. Ko bo ta podpora pridobljena, bomo vložili konstruktivno nezaupnico. Res je, da sem napovedal, da bi to lahko storili že do konca leta, vendar tu ne gre za avanturo, ampak za željo, da se dejansko oblikuje vlada, ki bo spoštovala ustavna načela, ki bo spoštovala svobodo medijev in ki bo vrnila Slovenijo tja, kamor sodi v mednarodno-pravnem položaju,« je Erjavec potrdil naše današnje pisanje o morebitnem zamiku vložitve konstruktivne nezaupnice. V Dnevniku smo namreč zapisali, da bi koalicija KUL kljub napovedi iz prejšnjega tedna, da bo opozicija nezaupnico proti premierju Janši vložila najkasneje na silvestrovo, to potezo vendarle utegnila za kakšen teden preložiti.