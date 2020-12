Cariniki ne počivajo niti na praznične dni. Tako so na mejnem prehodu Bajakovo med Srbijo in Hrvaško v petek, na božični dan, odprli prav posebno »darilo«. Nekaj čez osmo uro zvečer sta slovenska državljana, po poročanju hrvaških medijev stara 36 let, prispela na mejni prehod, da bi iz Srbije vstopila na Hrvaško.

Policisti so zaradi suma nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili na podlagi odredbe vukovarskega sodišča preiskali tako njiju kot kombi s slovenskimi registrskimi tablicami, v njem pa našli 2931 gramov heroina. Po poročanju vukovarsko-sremske policije so ju v nedeljo predali priporniškemu nadzorniku te policijske uprave, proti njima pa podali kazensko ovadbo.