Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) je v imenu agencije ponovno pozval vlado, da podpre zahtevo kolektiva STA in nadzornega sveta družbe za plačilo opravljenega dela v zadnjih mesecih iztekajočega se leta. Izpostavil je, da je ustavitev financiranja STA od oktobra naprej s strani vladnega urada za komuniciranje (Ukom) nezakonita, kar je ugotovila tudi vladna služba za zakonodajo. »Ukom je s samovoljno zaustavitvijo financiranja opravljanja javne službe presegel zakonska in pogodbena pooblastila. STA navkljub temu nenehno opravlja z zakonom predpisano javno službo in je ni nikoli ustavila. STA v nemogočih razmerah torej polno deluje in izpolnjuje svoj del obveznosti, vlada pa se ne opredeli do početja Ukoma,« je med drugim zapisal Veselinovič.

Ob tem je izpostavil, da je z ustavitvijo financiranja STA dodobra načeta stabilnost poslovanja agencije. Dopustitev takšnega stanja po njegovih navedbah kliče k odgovornosti vse člane vlade, da skladno s svojimi pooblastili storijo vse za vzpostavitev rednega financiranje dejavnosti STA. »Neodzivnost ministrskega zbora se ne sme nadaljevati, saj bosta na pragu 30-letnice naše medijske hiše sicer resno ogrožena ne le prihodnost ampak tudi obstoj STA,« je svoj poziv vladi, ki ga je v vednost poslal tudi vodjem poslanskih skupin, zaključil Veselinovič.

Do poziva lahko dostopate tukaj.