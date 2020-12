»Danes bo predvsem na severozahodu močno snežilo. Do večera bo lahko zapadlo od 40 do 60 centimetrov snega,« na vremenske nevšečnosti, ki lahko kaj hitro povzročajo težave v prometu, opozarjajo na Agenciji za okolje Arso. Na obilnejše padavine zlasti na Gorenjskem opozarjajo tudi v prometno-informacijskem centru: »Na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši. Na pot se odpravite samo z ustrezno zimsko opremo!«

K previdnosti na spolzkih cestah pozivajo tudi v policiji. »Hitrost prilagodite razmeram na cesti, ki jih pred odhodom na pot preverite. Vozite na zadostni varnostni razdalji, pripeti, izogibajte se prehitevanju, med vožnjo ne uporabljajte telefonov in vozite z ničelno stopnjo alkohola,« še opozarjajo v PU Kranj.

Padavine se bodo čez dan še okrepile in postopno širile v notranjost države. Sneg bo sčasoma povsod, razen na Gorenjskem, prešel v dež. »Sredi dneva in popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, po neprevetrenih dolinah bo nevarnost poledice,« še opozarjajo na Arsu in napovedujejo, da bodo padavine zvečer oslabele. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 0, drugod od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija.

Morje že poplavilo Piran

Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najmočnejši bo od dopoldneva do večera. »Najvišje hitrosti bodo do 90 kilometrov na uro. Zelo vetrovno bo tudi v višje ležečih krajih jugozahodne Slovenije,« še navajajo na Arsu.

Kmalu po 9. uri so v Piranu sprožili sireno zaradi močnega plimovanja in močnega juga. Kot je pojasnil poveljnik tamkajšnje civilne zaščite Robert Zirnstein, je voda na posameznih mestih poplavila najnižje dele mesta. Jugo se krepi, zato so postavili baražo, gasilci in pripadniki civilne zaščite pa so v pripravljenosti. Ob 9.40 so sireno sprožili tudi v Izoli, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

V piranski civilni zaščiti so v pripravljenosti, nared je tudi črpalka za morebitno črpanje vode. Sicer pa po besedah Zirnsteina pričakujejo, da bo poplavljanje omejeno samo na Piran. Vodotoke so pregledali, prav tako je vodnogospodarsko podjetje Drava dodatno očistilo struge, zato v Sečovljah in Strunjanu, kjer je bilo ob ujmah v začetku meseca najhuje, tokrat ne pričakujejo težav.