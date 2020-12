Eksplozija je poškodovala več kot deset zgradb v središču Nashvilla in ranila tri osebe. Razen Warnerja drugih smrtnih žrtev ni bilo. Vodilni agent FBI iz Memphisa Doudlas Korneski je na novinarski konferenci v nedeljo povedal, da motiva za dejanje še ne poznajo, nimajo indicev, da bi bil še kdo vpleten, eksplozije pa niso opredelili kot dejanje domačega terorizma.

Korneski je dejal, da bi moral biti napad povezan s kakšno ideologijo ali izveden za kakšen politični ali družbeni cilj. Vsaj za zdaj pa ne vedo, zakaj je Warner nastavil bombo.

Warnerja so policisti že v soboto opredelili kot osebo, ki jih zanima v povezavi z napadom, vendar imena še niso objavili. O njem je znano to, da je delal kot serviser računalnikov in druge elektronike, nihče pa o njem ni povedal, da bi imel kakšne posebne politične ideje ali cilje.

Warner je pripeljal svoj avtodom v noči s četrtka na petek pred zgradbo, kjer ima telekomunikacijsko podjetje AT&T svoj oddajnik. Eksplozija je potem prekinila signal mobilne telefonije AT&T v Nashvillu in okolici.

Policija je zgodaj zjutraj v petek po krajevnem času v Nashvillu prejela klic na nujno številko o strelih pred zgradbo AT&T. Policisti so ob prihodu na prizorišče našli avtodom, iz katerega se je po zvočniku oglašalo posneto sporočilo, da bo čez 15 minut prišlo do eksplozije.

Potem se je slišala tudi pesem Petule Clark iz leta 1964 z naslovom Downtown. Policisti so evakuirali okolico in zaradi tega ni bilo žrtev. Kot kaže, je napadalec to tudi želel. Bomba je eksplodirala pet ur po klicu na nujno število zaradi strelov zgodaj zjutraj na božič.