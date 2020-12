Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili močan potres 112 km jugovzhodno od Ljubljane. Nadžarišče potresa je bilo 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba, v okolici mesta Petrinja. Tamkajšnji prebivalci že poročajo o popokanih zidovih in dimnikih, kot piše Jutarnji list, o ostali materialni škod zaenkrat ni še nič znanega. Nekateri prebivalci komentirajo, da je zjutraj treslo med petnajst in dvajset sekund, še poročajo.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. Na Agenciji RS za okolje ocenjujejo, da učinki potresa v Sloveniji niso presegli V. stopnje po evropski potresni lestvici. Zmerno ali rahlo tresenje so potrdili v Celju, Mariboru, Ljubljani, Brežicah, pa tudi v Gradcu, kot kažejo zaenkrat zbrani podatki.