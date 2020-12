Tako med voditelji držav članic Evropske unije kot tudi med vidnimi predstavniki gospodarstva je bilo po »božičnem« sporočilu iz Bruslja, da so vendarle našli kompromis in se dogovorili o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, zaznati precejšnje olajšanje. Predvsem zaradi tega, ker so se zavedali, kaj bi za oba trga pomenilo, če bi se Velika Britanija iz evropske družine poslovila brez dogovora.

Kaj natančno res vsebuje dogovor, ki se razteza čez 1200 strani, bodo pravne službe vlad v naslednjih dneh podrobno preučevale, praviloma pa bi moralo 27 držav članic (oziroma njihove vlade) dati svoje soglasje najkasneje do konca leta, da bi dogovor s prvim januarjem tudi preliminarno začel veljati. Evropski parlament in nacionalni parlamenti tam, kjer je njihovo soglasje potrebno, bodo imeli potem čas še do konca februarja za razpravo in odločitev o tem, ali se s takšnim dogovorom strinjajo ali ne. Vsekakor se pričakuje, da po mučnih pogajanjih, ki so se zavlekla čez vse predvidene roke, večjih težav pri ratifikaciji dogovora ne bi smelo biti.

Francija bo pomagala ribičem Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v prvem odzivu poudarila, da se je bilo vredno boriti za tak kompromis in da ima zdaj Evropska unija pošten in uravnotežen dogovor z Veliko Britanijo, ki bo zaščitil interese Unije, zagotovil neodvisno konkurenco in predvidljive pogoje za ribištvo. Nemška kanclerka Angela Merkel pa je dejala, da je dogovor zgodovinskega pomena in osnova za novo poglavje v odnosih z Veliko Britanijo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je prek twitterja sporočil, da sta se enotnost in moč Evropske unije izplačali in da je doseženi dogovor z Otokom ključ, s pomočjo katerega bodo zaščitili francoske državljane, ribiče in producente. Francija pa bo poskrbela, da se bo to tudi tako zgodilo, je zagotovil francoski predsednik. V skladu z dogovorom bodo namreč francoski ribiči (tudi danski, nizozemski, nemški…) v naslednjih petih letih izgubili okoli četrtino dovoljenega ulova, zato jim bo država nakazala denarna nadomestila v višini do 30.000 evrov. Tudi predsednik španske vlade Pedro Sanchez je pozdravil dogovor, a hkrati napovedal nadaljevanje dialoga z Londonom o Gibraltarju. Dogovor pa je vsaj delno olajšanje prinesel tudi gospodarstvu. Tako so si v evropskem združenju avtomobilske industrije (ACEA) vsaj nekoliko oddahnili. Glavni tajnik združenja Eric-Mark Huitema je ob tem dejal, da je le redko katera veja gospodarstva tako mednarodno usmerjena in deluje prek meja, zato bi brexit brez dogovora za to branžo pomenil katastrofo. Trgovina z osebnimi vozili med Otokom in EU zajema okoli 3 milijone osebnih vozil letno. Nissan, Toyota in Honda osebna vozila za ves evropski trg proizvajajo v Veliki Britaniji.