Vsi indici so kazali, da se forma košarkarjev Cedevite Olimpije vzpenja – pet zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, dobre predstave nosilcev in dvigovanje dolžnikov, kolektivni pristop na obeh straneh igrišča… Tako so Ljubljančani upravičeno samozavestni čakali tekmo 12. kroga v ligi ABA proti Mornarju, dobili pa izredno bolečo klofuto. Moštvo iz Bara je namreč vodilo vso tekmo, ugnalo zmaje in jim zadalo hud poraz, ki bi se utegnil izkazati za še hujšega v zaključku sezone, ko se bodo delile vstopnice za polfinale jadranskega tekmovanja.

Tekma v Stožicah je bila danes končana, še preden se je dobro začela. Ljubljančani so v njo vstopili nerazumljivo in netipično anemično, Mornar pa izjemno motivirano in razigrano. Trije zadeti prosti meti iz desetih poskusov in dve trojki iz osmih poskusov Olimpije ter šest zadetih prostih metov od sedmih in kar sedem trojk iz enajstih poskusov Mornarja so podatki po prvih desetih minutah, ki povejo praktično vse. Zmaji so se sicer v drugem polčasu prebudili, se po zaostanku za 21 štirikrat približali na šest točk zaostanka, v zaključku celo na pet, a se Mornar, tudi zavoljo konstantnih daril, zanimivo, slovenske sodniške trojke (Nedović, Špendl, Misson), ni pustil streti.

»Po Trentu se nam je znova zgodil slab uvod v tekmo. V obrambi ni bilo intenzitete. Igralcem Mornarja smo pustili, da se brez odpora gibljejo v napadu, nismo reagirali na njihove blokade in tako ves čas zamujali pri metih. To sicer veliko treniramo, saj želimo, da se naš napad razvije iz dobre obrambe. Tokrat nam ni uspelo. V uvodu smo zgrešili tudi precej prostih metov. Ko smo se le zbrali in dvignili agresivnost, smo jih lovili, a nam jih ni uspelo prelomiti. Vseeno smo se borili do konca. Napake moramo dobro preučiti in se iz njih učiti ter trdo trenirati še naprej,« je tekmo analiziral trener Olimpije Jurica Golemac.

Brez Nejca Bariča in Vasilija Vučetića, a prvič po prvem krogu proti Olimpiji z Milanom Milovanovićem Krka proti Budućnosti ni imela pravih možnosti, da bi zmagoviti niz podaljšala na pet. Gostitelji so vodili cel obračun, sredi tretje četrtine že za 19. Krka se je štiri minute in pol pred koncem približala na štiri, a nikoli bila v resni igri za preobrat. »Prvi polčas je za pozabo. V drugem smo se zbrali in naredili tekmo zanimivo. Prišli smo celo na štiri točke zaostanka, a je nato odločila individualna in kolektivna kakovost nasprotnika,« je ocenil Vladimir Anzulović.

Liga ABA, 12. krog: Igokea – Crvena zvezda 85:65 (25:16, 50:28, 71:43, Carmichael 14; Walden in Dobrić po 10), FMP – Mega 91:92 po podaljšku (18:25, 41:37, 58:57; 77:77, Čović 26; Petrušev 25), Primorska – Partizan 0:20, Borac – Split danes, Zadar – Cibona prestavljeno na še nedeločen termin.

Budućnost – Krka 70:62 (24:15, 35:24, 55:45) Liga ABA, 12. krog. Športni center Moraća, brez gledalcev, sodniki: Hordov, Peić (oba Hrvaška), Arsenijević (Srbija). Budućnost: Cobbs 12, Ivanović 7 (4-3), Ejim 10, Šehović 5 (3-2), D. Nikolić 13 (2-2), Apić 2 (4-2), Mitrović, Della Valle 14 (3-3), Z. Nikolić 7 (3-2), Žugić, trener: Mijović. Krka: Medved, Stergar 3, Jančar Jarc, Camphor 10 (2-2), Stipčević 9 (2-2), Vrabac 8 (5-2), Kosi, Škifić 24 (2-2), Škedelj, Lapornik 6, Rebec, Milovanović 2, trener: Anzulović. Prosti meti: Budućnost 18-13, Krka 11-8. Met za dve točki: Budućnost 29-15, Krka 22-12. Met za tri točke: Budućnost 18-9, Krka 25-10. Skoki: Budućnost 30 (20 + 10), Krka 13 (11 + 2). Osebne napake: Budućnost 19, Krka 23. Igralec tekme: Melvin Ejim (Budućnost). Semafor: 9:3 (3. minuta), 17:10 (7), 24:17 (14), 28:19 (18), 44:31 (23), 52:37 (27), 58:47 (33), 58:54 (37).