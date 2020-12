Zaradi koronavirusa bo sezona 2020/21 nekaj posebnega in paradoksalnega, saj bosta v njej kar dva sklepna turnirja četverice za prvaka Evrope. Najprej v Kölnu jutri in v torek za lovoriko iz minule (skrajšane) sezone 2019/20, nato pa na istem prizorišču še 12. in 13. junija 2021 za letošnjo. Po prvotnem načrtu bi moral biti »final four« za minulo sezono 30. in 31. maja 2020, a ga je evropska zveza EHF zaradi koronavirusa najprej preložila na 22. in 23. avgust, nato na 28. in 29. december. Za nameček je odpovedala vse tekme osmine finala (Celjani bi morali igrati s Kielcami) in četrtfinala ter za zeleno mizo neposredno poslala v Köln po dve najboljši ekipi iz obeh skupin po prvem delu tekmovanja (14 odigranih tekem): Barcelono, PSG, Kiel in Veszprem.

Odkar je Köln leta 2010 prvič postal prizorišče zadnjega dejanja sezone v ligi prvakov, še nobenemu klubu ni uspelo obraniti lovorike. Tudi letos bo tako, kajti Vardar, aktualni prvak iz 2018/19, je zaradi nenavadne odločitve EHF ostal brez te možnosti, saj je bil šesti v svoji skupini ob prekinitvi tekmovanja. Ker je EHF sprejela tudi odločitev, da lahko jutri in v torek v Kölnu igrajo za vsak klub zgolj tisti igralci, ki so trenutno njegovi člani (ne glede na to, da gre za sklepni turnir za minulo tekmovalno sezono in da so bili takrat mogoče člani drugih ekip), so nekateri seveda veliko pridobili, drugi pa veliko izgubili. Med Slovenci sta največja srečneža Blaž Janc (lani Kielce) in Domen Makuc (Celje Pivovarna Laško), ki se bosta borila za prvaka Evrope, čeprav sta šele pred letošnjo sezono prišla v Barcelono. Največja poraženca sta Borut Mačkovšek (zdaj Pick Szeged) in Dragan Gajić (Limoges), ki sta si v dresu Veszprema priigrala nastop v Kölnu, toda zdaj sta ostala brez njega, ker sta pred to sezono pač zapustila klub iz mesta ob Blatnem jezeru.

Bo konec štiriletnega posta? Ostri protikoronski ukrepi so edini razlog, da v dvorani Lanxess Arena – zmogljivost skoraj 20.000 gledalcev – ne bo navijačev, izjema so le virtualni ob igrišču in na tribunah. Slovenske barve bo v mehurčku v objektu, ki so ga po le dveh letih gradnje (stroški 153 milijonov evrov) odprli leta 1998, branilo šest Slovencev v treh klubih: Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc (vsi Barcelona), Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč (oba Veszprem) in Miha Zarabec (Kiel). Nihče od šesterice še ni stal na klubskem Mont Blancu, saj so vsi prepozno prišli v svoj sedanji klub za takšen dosežek. Po tem, ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško v sezoni 2003/04 postali evropski prvaki, se je začela popolna prevlada nemških in španskih klubov, ki so v naslednjih enajstih sezonah osvojili vseh enajst lovorik – Španija šest, Nemčija pet. A v zadnjih štirih sezonah so venomer ostali brez nje: prvaki so bili poljske Kielce leta 2016, makedonski Vardar 2017 in 2019 ter francoski Montpellier 2018. V tem času noben klub iz teh dveh držav ni igral v finalu, Nemci kot gostitelji turnirja v Kölnu in z najmočnejšo ligo na svetu pa v minulih treh sezonah na njem sploh niso imeli svojega kluba.