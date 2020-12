Zaradi letošnjih protikoronskih ukrepov, ki so marsikje pomagali, da so v domovih uspešno zajezili okužbo s koronavirusom, so v veseli december vstopili s prav posebnimi idejami in tudi ob pomoči donatorjev uprizorili skoraj filmski spektakel. Tako je že dan pred božičnim večerom stanovalce Doma starejših občanov Fužine presenetil in obdaril Božiček, ki se je s pomočjo vozila z dvigalom povzpel do oken in vsakega od 199 dedkov in babic pozdravil in tudi obdaril s sladkim darilom.

Prav tako so tudi v DEOS Centru starejših Notranje Gorice že sredi decembra uprizorili pravi božični čudež, ko so zunaj doma postavili in obudili snežno kroglo. V njej je stanovalcem centra na obraz s svojim nastopom narisala nasmeh mlada pevka Manca Fekonja. A to je bil le uvod v praznično dogajanje. »Z dobrimi ljudmi smo poskrbeli, da so stanovalci že in bodo še do konca leta vsak drugi dan prejeli darila. Od sladkih presenečenj, lesenih okraskov, različnih prehranskih dodatkov do konkretnega darila. Trudimo se tudi, da bodo obiski potekali tudi za praznike. Izvedli bomo več kulinaričnih delavnic. Pred center pa bodo z vozom prišli konji in stanovalce odpeljali na kratek izlet,« nam je povedala direktorica doma Ana Petrič in dodala, da bodo stanovalci tudi novoletni večer preživeli ob dobri hrani in pijači ter v družbi zaposlenih. »Pretekla leta sem prejemala videoposnetke, na katerih je bilo videti, da se znajo stanovalci skupaj z zaposlenimi kar zabavati tudi na silvestrovo. Verjetno ne bo letos nič drugače in bomo tudi pripravili malo več penine in dobrot, tako da se bodo pogostili,« je dejala Petričeva.