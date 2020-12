Janši Nobelovo za književnost!

Sredi prejšnjega tedna se je s tvitom oglasil politično že malce utrujeni Aleš Primc, borec za pravice otrok, ki jim grozijo homoseksualci, homoseksualni pari in matere samohranilke, ter pokazal, da je opravil s svojim osnovnim poslanstvom in da ga začenja zanimati zgodovina. Prebral je roman Noriško kraljestvo izpod peresa alpinista, golfista, pisatelja, obramboslovca, poslovneža, bivšega komunista, večkratnega zapornika, predsednika vlade, strokovnjaka za sodobno zdravstvo in ljubiteljskega zgodovinarja Janeza Janše. In v tvitu pohvalil voditelja naše ekstremne desnice: »Prebral Noriško kraljestvo @JJansaSDS. Izjemen zgodovinski roman. Lepo speljana fabula, tenkočutni lirični opisi narave, psihološko izdelani karakterji junakov in njihovega doživljanja, taktično natančni doživeti opisi bitk… @JJansaSDS presegel Finžgarja – Pod svobodnim soncem.«