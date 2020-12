Življenje v socialističnih soseskah: V hišah so Draveljci, v blokih Draveljčani

Dravlje so najbrž najbolj prepoznavne po blokovski soseski na Brilejevi, ki so jo zgradili v 80. letih prejšnjega stoletja. V moderno naselje so se ob njegovem nastanku vseljevale mlade družine, izobraženci, litostrojski delavci, oficirji, uradniki in kulturniki, tu je živelo tudi veliko športnikov.