Bil je v skoraj vseh vladah, v Janševi celo kot obrambni minister, ko se je dogajala Patria, bil je zunanji minister, ko se je zgodila blamaža s prisluškovanjem, ki nas tepe še sedaj. Skratka, na nobeni ministrski funkciji se ni obnesel. Ko se mu je zgodila Pivčeva, se je užaljeno umaknil in naznanil, da se s politiko ne bo več ukvarjal. A Pivčeva mu je nehote dala novo priložnost. Tako, kot bi si lahko samo želel. Da so ga na kolenih prosili, da se vrne in pomaga rešiti DeSUS. Če ne bi po svoji stari navadi razkladal, sploh ne bi vedel, da je bil kar večkrat minister in da v politiko ne gre zaradi tega. Ergo, samo predsednik vlade še ni bil, kar je logično nadaljevanje njegove kariere.

Presenečen sem bil, kako hitro je DeSUS pod njegovim vodstvom odšel iz koalicije, a so mu jo zagodli poslanci. Ti so enako izdali svoje volilce kot SMC Zdravka Počivalška. Tako so poslanci obeh strank videli opravičilo oziroma razlog za svoje početje, češ da v Erjavčevo koalicijo ne bodo vstopili.

In smo prišli do tega, kaj vse naredi hudič, ko je v težavah. Celo muhe žre. Toda v tem primeru ni v težavah samo hudič. V hudih težavah smo državljanke in državljani Slovenije. Zaradi pandemije kot izgovora nam grozi razgradnja vsega tistega, kar smo dosegli pred 30 leti. In ni druge, kot da požremo tudi muho, ki se piše Erjavec. Upam, da bodo to dojeli tudi poslanci SMC in DeSUS. Za SNS in NSi itak ni nobenega upanja.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki