Avtomobilski trg v prihajajočem letu: električnih bo v vsakem primeru več

Prihodnje leto bi moralo biti po pričakovanjih na globalnem, evropskem in slovenskem avtomobilskem trgu mirnejše od letošnjega in v primerjavi z njim prinesti rast prodaje. Seveda pa so konkretnejše napovedi ob trenutnih razmerah še posebej nehvaležne.