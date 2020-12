Letos je startup Hooray Studios, ki sta ga ustanovila Mic Melanšek in Rado Daradan, dosegel prav poseben rekord. Pod blagovno znamko Mali junaki je prodal že dva milijona personaliziranih otroških knjig. Podjetje se je lani, potem ko je v letu dni zaposlilo sto sodelavcev in postalo tržni vodja v šestih državah, okronalo z nazivom slovenski startup leta. Samo v letu 2019 je ustvarilo več kot 27 milijonov evrov prihodkov in podvojilo prodajni rezultat preteklega leta, pa tudi letos je nadaljevalo s strmo rastjo. Podjetje ima podružnici v ZDA in Veliki Britaniji ter nenehno sklepa sodelovanje z novimi tiskarnami po svetu, kar omogoča naklado tudi do 100.000 knjig na dnevni ravni.

Matija Kovač in Marko Hozjan sta soustanovitelja prevajalske platforme TAIA, ki jo je v začetku oktobra finančno podprl sklad tveganega kapitala Fil Rouge Capital z 1,2 milijona evrov, kar je bila ena največjih letošnjih investicij v slovenska tehnološka podjetja. Posebnost platforme TAIA, za katero skrbi 16-članska ekipa, v podjetju pa aktivno zaposlujejo nove sodelavce, je avtomatizacija prevajanja besedil med 98 jeziki, pri tem pa jo poganjajo algoritmi globokega učenja. Od jeseni 2018 je prevedla že več kot 15 milijonov besed, uporablja jo več kot 1800 uporabnikov. Med njimi so predvsem izvozniki, spletne trgovine, pravne družbe, farmacevtska in druga podjetja, kot so Red Bull, Hervis, 3M, Müller in Petrol.

Podjetje Evegreen je bilo letošnji finalist za nagrado slovenski startup leta in prejemnik nacionalnega srebrnega priznanja za inovacije GZS za inovativno ekološko svečo. Iz leta v leto dokazuje inovativnost in predanost skrbi za okolje z veliki premiki na področju razvoja bioplastike. Idejna vodja in ustanoviteljica podjetja, ki razvija bioplastične materiale iz različnih industrijskih odpadkov in jih oblikuje v produkte – alternativo plastičnim, je Eva Štraser. Evegreen pobira številna priznanja in nagrade za inovacije, tudi na evropski ravni. V letu 2019 je pridobil potrditev evropske komisije, saj se je med prijavljenimi 650 projekti uvrstil med 30 najboljših rešitev na temo reševanja plastičnega odpada. Ekipa je pritegnila pozornost slovenskih in tujih podjetij, med drugimi nemškega Spectalite, globalnega ponudnika rastlinskih vlaken za uporabo v industriji, na domačih tleh pa sodeluje s Plastiko Skaza, ki je med prvimi testirala Evegreenove rešitve, z Gorenjem, BSH, Snal, Kemijskim inštitutom, korporacijo Atlantic Grupa in mikropivovarno Clef Brewery. rš