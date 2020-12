»Letošnje leto bo slabše kot lansko, osnovni razlog pa je to, kar se je v prvem polletju dogajalo po svetu, ko je avtomobilska industrija zaustavila proizvodnjo in ko se je ustavila prodaja avtomobilov,« pojasni generalni direktor KLS Ljubno Bogomir Strašek. »Padec prodaje v prvi polovici leta je bil glede na to, da smo pričakovali od 10- do 15-odstotno rast, zelo velik. Na naše zadovoljstvo so se razmere začele v drugem polletju popravljati in smo lahko zaradi naročil, ki so dosegla lanskoletno raven, delali na polno. Po enajstih mesecih dosegamo 11 odstotkov nižjo prodajo kot lani, medtem ko smo v prvi polovici leta pričakovali, da bo letošnje leto v celoti za 20 do 25 odstotkov slabše.« Kljub temu so v podjetju s poslovnim rezultatom, ki je v primerjavi s slovenskim gospodarstvom še vedno nadpovprečen, zadovoljni. V prihodnjem letu pričakujejo rahlo rast in še nekoliko boljši rezultat kot leta 2019, čeprav bo še dolgo trajalo, da se bo prodaja avtomobilov dvignila na raven iz let 2018 in 2019.

Postopno v program za električna vozila V avtomobilski industriji poteka postopno prestrukturiranje v proizvodnjo vozil z električnim pogonom, čemur se prilagajajo tudi dobavitelji, čeprav so potrebe po novih proizvodih še razmeroma majhne. Gre za nekaj milijonov električnih vozil v primerjavi z 80 milijoni prodanih avtomobilov v lanskem letu. »Za nas je pomembno, da gremo v pravi smeri, zato smo se v KLS pred tremi leti odločili, da bomo povečevali proizvodnjo proizvodov za pogon električnih vozil,« pove Bogomir Strašek. »Prihodnje leto bomo imeli v novem programu nekaj milijonov evrov realizacije. Še posebno nas veseli, da smo bili pred kratkim pri kitajskem odjemalcu nominirani za serijske dobave novega proizvoda za pogon vozil z električnim motorjem za velikega kitajskega proizvajalca električnih avtomobilov, in to v konkurenci s kitajskim proizvajalcem, kar potrjuje našo visoko konkurenčnost, ki je posledica naše kakovosti in zanesljivosti. Program proizvodov za zagon motorjev z notranjim izgorevanjem kljub temu ne bo izumrl kar čez noč. Na tem področju smo zelo konkurenčni in mislim, da bomo med zadnjimi, ki tega proizvoda zaradi ekonomskih razlogov ne bomo več mogli delati.« V KLS, ki je med najbolj robotiziranimi podjetji v Sloveniji in celo v evropskem merilu, so zelo zadovoljni z letos doseženim napredkom v razvoju novih procesov, zlasti za novi program za električna vozila. Za začetek proizvodnje novega programa so morali zgraditi tri nove objekte s površino 5000 kvadratnih metrov. Še vedno imajo velike težave s pridobivanjem soglasij in dovoljenj, največ pri ministrstvu za okolje in prostor, ki kar naprej postavlja nove norme in zahteve, potoži direktor. »To nam otežuje razvoj. Računali smo, da bomo letos zgradili še eno halo, ker smo prejeli naročila novih projektov, zaradi katerih moramo postaviti nove proizvodne linije. Vse skupaj se je zavleklo, tako da se rešujemo s postavitvijo začasnih enostavnih objektov. Kljub temu da se govori, da se bodo postopki poenostavili, je še vedno enako.« Letošnje naložbe v podjetju bodo skupaj s stroški razvoja dosegle 10 milijonov, prihodnje leto, če gradbeni načrti ne bodo naleteli še na kake dodatne ovire, bodo naložbe vredne okoli 12 milijonov. »Prihodnje leto bomo nadaljevali letos začete investicije, saj moramo pripraviti prostore za namestitev novih strojev in opreme, da bomo imeli v letih 2022 in 2023 možnost povečevati proizvodnjo za pričakovana naročila v novem programu za električne pogone,« doda Bogomir Strašek.

S konkurenčnostjo dolgoročna stabilnost Na vprašanje, kakšne so napovedi za naslednje petletno obdobje, direktor odvrne, da bo KLS s svojimi 250 zaposlenimi glede na to, kako je pozicioniran na globalnem trgu, še vedno dobro podjetje. »Zaupamo v lastne sposobnosti, vsako leto smo boljši in napredujemo, tako da bomo s pametnimi procesi in digitalizacijo proizvodnje še bolj konkurenčen in zanesljiv dobavitelj. Za take je na trgu vedno dovolj prostora, tudi na trgu, ki se bo zaradi prehoda na električna vozila skrčil, saj to pomeni ukinitev celega kupa tovarn, ki proizvajajo motorje z notranjim izgorevanjem ter sestavne dele in materiale zanje. Vemo, da moramo biti bolje pripravljeni kot konkurenti, kar je še posebno pomembno v krizi, zato smo povečali fleksibilnost in znižali stroške. Veliko smo naredili na področju konkurenčnosti, ki smo jo letos globalno gledano celo povečali – tako po cenah, ki so nekoliko nižje kot pri konkurentih, kot boljši kakovosti in povečani fleksibilnosti ter zanesljivosti. Samo tak pristop nas drži na vrhu in nam tudi na dolgi rok omogoči stabilno poslovanje.«