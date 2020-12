Oblikovalka, ki je do zdaj zagovarjala osebni pristop in osebno svetovanje strankam, se je sredi drugega vala lotila spletne trgovine, kot pravi, precej na silo. »A se je kmalu odprlo zame povsem novo področje, ki me še vedno navdušuje,« je povedala Zlata Zavašnik, ki že več kot 25 let trdno stoji za moško blagovno znamko Sens, in dodala, da je prišla do spoznanja, da nas prav kritične okoliščine spodbudijo k temu, da se premaknemo, sprva težko, potem pa dobimo krila in obzorja se razširijo.

Sogovornica se tudi strinja, da je moško obleko, ne glede na paniko zaradi zaprtih trgovin z oblačili, izredno težko kupiti. Tudi zato, kot pravi, ponujajo v glavnem le ekskluzivne suknjiče in primerne hlače za zraven. »Želimo biti drugačni in pokazati tisti del kolekcije, ki ga drugi nimajo. Ta del, zaradi katerega smo obstali kot blagovna znamka.« Zato zdaj znamka Sens, ki še vedno stavi na fizično trgovino, ponuja spletno možnost nakupa, ki postaja za marsikoga edini način nakupovanja.

Kot je bilo mogoče razbrati iz pogovora, je Zavašnikova v resnici do zadnjega odlašala s spletno trgovino, ker meni, da se njeni produkti, kot so moške obleke, suknjiči, jakne, telovniki in drugi modni dodatki, najbolje začutijo, ko njeni svetovalci v salonu združijo svoje znanje, izdelke in značaj kupca. »Zato pa si danes, ko je za mano kar nekaj neprespanih noči, upam trditi, da bomo razvili najboljšo spletno trgovino za moške in prav tako za ženske, ki iščejo darilo zanje. Predvsem pa verjamem, da nam bo uspelo še naprej nagovarjati kupce, ki dajejo prednost prav slovenskemu izdelku,« je povedala in dodala, da s tem ne misli le oblačil, ampak vse ekskluzivne dodatke, ki jih moški želijo in potrebujejo in morda še ne vedo, da obstajajo. »Prav zato se bomo tudi povezali s preverjenimi ponudniki dodatkov in ekskluzivnih daril.«

Spletno trgovino bodo polnili z novimi izdelki

V spletni trgovini je trenutno mogoče kupiti posebne suknjiče in pripadajoče hlače, jakne, srajce, majice, prav tako kape, šale in obrazne maske. »Ko smo startali s spletno trgovino, je bil odziv res dober, saj smo že zelo hitro prejeli nekaj naročil za srajce, šale, majice. Veliko zanimanja so požele tudi naše obrazne maske iz džinsa, iz katerega izdelujemo tudi jakne. Prav tako je veliko povpraševanja po darilnih bonih,« je povedala Zavašnikova ter izpostavila še kravate, pasove in naramnice, ki so lahko izredno hvaležno in uporabno darilo v tem decembrskem času.

Čeprav so moške stranke precej zahtevne pri nakupu obleke in potrebujejo kar nekaj pomoči, je spletni nakup lahko pravi izziv. A kot pravi Zavašnikova, so se te neosebne komunikacije še kako dobro zavedali. »Vseeno smo se potrudili in obleke kvalitetno fotografirali, prav tako pod vsako svetujemo, kaj sodi zraven. To smo delali premišljeno in osebno in ni avtomatizirano, kot je pri večini drugih spletnih trgovin.« Je pa tudi res, kot pravi sogovornica, da ne glede na to, koliko energije vložiš v svetovanje stranki, je na koncu kupec tisti, ki se mora odločiti in obleko tudi pomiriti. »To lahko naredi doma sam ali pri nas, v fizični trgovini, ko jo bomo lahko ponovno odprli.«

Vendar kot pravi ime, ki stoji za blagovno znamko, se zdaj ne mislijo ustaviti. Že načrtujejo v spletno trgovino postaviti knjige, ki so povezane z moškimi oblačili, prav tako nogavice, denarnice, pletenine, perilo, nenazadnje tudi vino Sens in lasten parfum. »Vsekakor upam, da nam bo to uspelo vsaj do naslednjega božiča,« pove Zlata Zavašnik.