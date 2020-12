Zimski čas si najraje popestrimo z barvami rdečih in oranžnih odtenkov. Lahko izberemo tudi rastlino, ki nam s svojimi rdečimi plodovi popestri prostor. Med nevsakdanje rastline prištevamo ardizijo. Kot razloži Vanes Husić, Plantellin strokovnjak, gre za nizek zimzelen grmiček, ki ga gojimo zaradi dehtečih cvetov in koralno rdečih jagod.

Kot lončnico iz obširnega rodu vzgajamo le Ardizio crenata, ki ima lepe temnozelene rahlo nazobčane in svetleče liste. Cvetovi dišijo in so kremasto do svetlorožnate barve. Do jeseni se razvijejo kot grah okrogle jagode, ki so sprva svetle barve, novembra pa se obarvajo v živo koralno rdečo. Kadar je prehladno, lahko že nastavljeni cvetovi odpadejo. Doma jo pogosto gojimo zato, ker nas spominja na bodiko, božje drevce. Tako imamo tudi mi v stanovanju pravo božično drevesce.

Da bo veliko denarja Le kdo si ob novem letu ne zaželi dobrega finančnega stanja v prihodnjem letu. Da bi bilo pozitivno stanje tako na bančnem računu kot v odnosih in na vseh drugih področjih. »K temu morda pripomore tudi zanimiva sobna rastlina krasula ali drevo denarja. Krasula je lepa in trpežna rastlina, ki izvira iz Južne Afrike, kjer zraste tudi do dva metra v višino. Pri nas je najbolj razširjena okroglolistna tolstolistnica (Crassula ovata). Zanjo velja, da je ena najbolj trpežnih rastlin, saj jo lahko pozabimo zaliti in nam tega ne bo zamerila, zato je odlična izbira za vse pozabljivce,« je povedal Huskić, agronom po izobrazbi, in dodal, da je njena posebnost v počasni rasti. Poleti jo lahko prestavimo na prosto, kjer se bo zaradi vročine morda rahlo rdečkasto obarvala. Pozimi, ko se dnevi skrajšajo, krasula lepo zacveti, vendar ji je tu treba malo pomagati. »Listi po svoji obliki spominjajo na kovance, zato ji rečemo tudi drevo denarja. Po načelih feng šuja naj bi rastlina v hišo prinašala blaginjo in finančno varnost.«

Bambus za srečo Med rastlinami s posrečenim imenom je tudi srečni bambus, ki spada med dracene in izvira iz tropskih deževnih gozdov zahodne Afrike. Tam doseže tudi do 1,5 metra višine. Rastlina je zelo trpežna in po feng šuju vnaša v prostor harmonijo in toplino. Je odlična izbira za začetnike. Temperaturno ni občutljiv, a dobro uspeva tako v prostoru s 15 stopinjami Celzija kot tudi v ogrevanem dnevnem prostoru z visoko temperaturo. »Najbolje se počuti na svetlem mestu brez neposredne svetlobe, uspeva pa tudi v zmerni senci. Kadar listi porumenijo, je to običajno znamenje, da je preveč svetlobe ali toplote. Lahko pa smo ga zalivali tudi z vodo, v kateri je bilo preveč klora. Porumenele liste odstranimo in prav kmalu jih bodo nadomestili novi. Srečni bambus ne potrebuje dognojevanja. Tudi če ga pustimo v vodi, se bo odlično počutil. A vseeno ga čez čas presadimo v dobro zemljo,« svetuje strokovnjak.