Po odobritvi cepiva Pfizer/BioNTecha se je v članicah Evropske unije začelo težko pričakovano cepljenje proti covidu-19. Po več kot 336.000 mrtvih in 14 milijona okuženih v članicah Evropske unije je tako zasijal velik žarek upanja. Cepivo, ki so ga v minulih dneh dostavili v države članice, so najprej prejele najbolj ranljive skupine. Najprej so se lotili cepljenja zdravstvenih delavcev in oskrbovancev v domovih za starejše. Evropski voditelji so ta prelomni dogodek v pandemiji koronavirusa opisali kot »dan osvoboditve« oziroma »dan zmage nad pandemijo«. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je ocenila, da gre za »čustven trenutek enotnosti« v 450-milijonski integraciji.

V Nemčiji, na Madžarskem in Slovaškem so s cepljenjem že začeli v soboto, čeprav naj bi se koordinirano cepljenje začelo v nedeljo. V večini članic Unije so se odločili naprej cepiti zdravstvene delavce in najbolj ranljive skupine. Vsi evropski voditelji pa so v en glas poudarjali prelomnost tega trenutka.

»Ta dan si bomo večno zapomnili,« je bil vzhičen italijanski premier Giuseppe Conte, katerega država je od spomladanskega začetka pandemije med članicami Unije zabeležila največ smrtnih žrtev zaradi covida-19. Danska premierka Mette Frederiksen je začetek cepljenja označila kot »luč na koncu predora ob koncu najtežjega leta po drugi svetovni vojni«. »Vemo, da danes pandemija ne bo kar izginila. Toda cepivo predstavlja začetek zmage nad pandemijo. Danes je prvi dan te nove faze,« je ob začetku cepljenja v Avstriji dejal tamkajšnji kancler Sebastian Kurz.

Tako kot so bili vzhičeni evropski voditelji, so bili cepiva veseli tudi tisti, ki so dobili katerega od prvih odmerkov. »Hvala Bogu! Pa poglejmo, če lahko ta virus preženemo!« je dejala 96-letna Araceli Hidalgo, ki je bila prva Španka, ki je prejela cepivo v domu za ostarele v bližini Madrida. »To je začetek konca. To je bilo razburljivo, zgodovinski trenutek,« je v Italiji po cepljenju dejala 29-letna medicinska sestra Claudia Alivernini.

Cepljenje se je začelo tudi na Norveškem, ki sicer ni članica EU. »Počutim se kot zgodovinska osebnost. Skorajda tako, kot bi bil prvi človek na Luni,« je dejal 67-letni Sven Anderesen, oskrbovanec doma za starejše v Oslu, ki je bil med prvimi, ki so prejeli odmerek cepiva.

Evropska unija bo sicer do konca leta prejela 12,5 milijona doz cepiv, kar bo zadostovalo za cepljenje 6,25 milijona ljudi, saj vsaka oseba prejme dva odmerka cepiva. Med evropskimi voditelji so se prvi cepili denimo češki premier Andrej Babiš in grški premier Kiriakos Micotakis, ki je po odmerku dejal le: »Popolnoma brez bolečin.« ag, agencije