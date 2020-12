Prizadeti sta obalni regiji Bretanja in Normandija. Glede na navedbe francoskih vremenoslovcev na območju piha močan veter, na atlantski obali pa so prisotni visoki valovi. Oblasti prebivalce ogroženih območij pozivajo k posebni previdnosti.

Že v soboto je Bella težave povzročala v Veliki Britaniji, kamor je prinesla obilne padavine, sunki vetra pa so ponekod presegali 150 kilometrov na uro. Tudi tam so številni ostali brez oskrbe z električno energijo - samo v Walesu je taka usoda začasno doletela okrog 21.000 gospodinjstev.

Po vsem otočju so v veljavi številna opozorila zaradi možnosti poplav, močnega vetra, za dele Walesa, Anglije, Škotske in Severne Irske pa tudi zaradi snega in ledu.

Iz več delov države poročajo o zamudah v železniškem prometu, ki ga ovirajo poplave in podrta drevesa. Veter in slaba vidljivost ovirata tudi prečkanje Rokavskega preliva.

Oblasti so že predhodno svetovale prebivalcem 1300 domov na jugovzhodu Anglije, naj zaradi približevanja nevihte in nevarnosti poplave čez božične praznike zapustijo domove.

Dodatne padavine je na območju pričakovati tudi v ponedeljek.