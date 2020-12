Jernej Dirnbek o tem, da nihče ne problematizira tega, da se ugaša celotna koncertna industrija

»Ne razumem, da se o nekaj sto zaposlenih iz kakšnega industrijskega obrata, ki dobijo odpoved zaposlitve, govori v vseh novicah in poročilih, tega, da tukaj ugaša celotna panoga, pa razen redkih novinarskih izjem ne problematizira nihče. Najbolj tiho pa so tisti, ki so za to prvi pristojni.«