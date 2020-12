Ponoči se bo od zahoda povsod pooblačilo. Proti jutru bo ob morju začelo deževati, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pa snežiti. Jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno s padavinami. V bližini morja bo deževalo, drugod sprva snežilo. Sredi dneva in popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, po neprevetrenih dolinah bo nevarnost poledice. Na vzhodu bo dopoldne še suho, nato bo začelo deževati. Zvečer bodo padavine oslabele. Marsikje bo zapihal južni veter, ob morju pa okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu od 0 do 2, drugod od 3 do 7, na Goriškem in ob morju pa do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno s padavinami. Na območju Alp bo snežilo, drugod pa povečini deževalo. Ob Jadranu bo pihal okrepljen jugo. V torek in sredo bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, le na vzhodu bo povečini suho. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.