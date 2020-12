Obračun Arsenala in Chelseaja se je odvil po željah sicer letos precej skromnega Arsenala. Že v prvem polčasu so domači zadeli dvakrat, prvič v 34. minuti, ko je bil z bele pike uspešen Alxandre Lacazette, drugič pa v 44. minuti, ko se je med strelce vpisal še Granit Xhaka.

Chelsea je v drugem delu poskusil ujeti priključek, a so topničarji njihove namere preprečili, saj je v 56. minuti na 3:0 povišal Bukayo Saka. Tammy Abraham je v 87. minuti zmanjšal zaostanek gostov, ko je zadel iz bližine. Thiago Silva je malce zatem s strelom z glavo zapravil novo Chselajevo priložnost, že v sodniškem dodatku pa je Chelsea dobil še najstrožjo kazen, a je Bernd Leno ustavil strel Jorginha z bele pike.

Vardy rdečim vragom pokvaril veselje

United je v Leicestru dvakrat vodil, domači pa so dvakrat izenačili, s tem pa so prekinili serijo desetih zaporednih zmag Uniteda na tekmah v gosteh. United še na sedmi zaporedni tekmi ni izgubil, poleg petih zmag, ki so ga pripeljale tik pod vrh lige, je remiziral tudi proti mestnemu tekmecu, Cityju.

Priložnost Marcusa Rashforda v drugi minuti, ko je po podaji Bruna Fernandesa neoviran s šestih metrov z glavo poslal žogo čez gol, je napovedovala tekmo z veliko priložnostmi, kar pa se na koncu kljub dinamični predstavi in napadalni igri obeh ekip ni uresničilo. Nekaj jih je sicer še bilo, predvsem so jih imeli gosti. Dve so izkoristili, a dva gola so dosegli tudi domači, ki so imeli več žogo v nogah, a bili manj nevarni, vendar zelo učinkoviti.

Manchester je povedel v 23. minuti, ko je Fernandes s skrajnimi močmi podaljšal podajo Daniela Jamesa, Rashford je sam prišel pred vratarja Kasperja Schmeichla in mimo njega poslal žogo v mrežo. Fernandes ima kar nekaj zaslug tudi za gol Leicestra v 31. minuti. Na svoji polovici se je nepotrebno poigraval z žogo, jo izgubil, Harvey Barnes pa je s strelom z 18 metrov premagal vratarja Davida De Geo.

V drugem delu je imel spet prvo priložnost Rashford, sam je prišel pred danskega vratarja, a se je ta pri njegovem strelu izkazal. V 79. minuti pa je bil brez moči, ko je Edinson Cavani lepo podal do Fernandesa, ta pa se je odkupil za napako pri golu tekmecev. Toda Manchester prednosti ni zadržal, za to je v 85. minuti poskrbel Jamie Vardy.

Fulham in Southampton sta se razšla z 0:0, Aston Villa pa je s 3:0 odpravila Crystal Palace.