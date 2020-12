Petintridesetletni Silvo D. je v petek okoli 16.30 z nožem umoril bivšo partnerko in njena starša. Bil je to zločin z napovedjo. Osumljeni naj bi namreč že imel sodno prepoved približevanja svojim najbližjim. A ta ukrep mu ni mogel preprečiti, da ne bi na Božič izvršil krvavega dejanja, ki mu je moral prisostvovati njegov petletni sin.

V obcestni vasi na Dravskem polju, nedaleč ob Ptuja, živi približno 500 ljudi, vsak pozna vsakega. Kot požar se je med njimi razširila novica o tem, kaj se je pripetilo v petek popoldne. Že čez nekaj ur je na drogu ob krajevni oglasni tabli plapolala črna zastava. Dnevnik se je pogovarjal s številnimi krajani, ki niso želeli biti imenovani. Na podlagi njihovih pripovedi smo rekonstruirati ozadje božične družinske tragedije, o kateri Policijska uprava Maribor še ni razkrila podrobnosti.

Družina L. so staroselci v Gerečji vasi. Znani so kot uspešna, poštena, marljiva družina. Enainšestdesetletni Branko je bil zaposlen v telekomunikacijskem podjetju, 58-letna soproga Jožica je poučevala kemijo na ptujski osnovni šoli. Hči Mojca je bila magistra farmacije, zaposlena je bila kot trgovska zastopnica farmacevtskega veletrgovca, njen mlajši brat Miha enako kot oče dela v telekomunikacijski firmi, poleg tega je še predsednik lokalnega športnega društva.

Silvo D. je odraščal v Halozah, je univerzitetno diplomirani strojnik, zaposlen na vodstvenem položaju v uspešnem ptujskem podjetju. V Gerečji vasi ga dobro poznajo, saj se je že dolgo nazaj »priženil« k Mojci. Živela sta pod isto streho z njenimi starši. V kraju je kot dopolnilno dejavnost redil pujse in drobnico. Klanje živali je zmeraj prepustil drugim.

Vztrajal je, da bo ostal v vasi Mojca in Silvo sta pred petimi leti povila otroka, padla je odločitev, da si zgradita svojo hišo na parceli v neposredni bližini hiše družine L. Njun odnos je sočasno pričel razpadati, letos je Mojca dokončno vztrajala pri odločitvi, da se razideta. Silvo se s tem ni hotel sprijazniti. Vztrajal je, da bo ostal v Gerečji vasi, dokončal je hišo in se preselil čez cesto od svojega bivšega doma pri družini L. V javnosti je postajal vse bolj vzkipljiv, nesramen, »neugoden«, smo slišali. Njegovo obnašanje naj bi v tednih pred zločinom postalo tako problematično, da je Mojca L. vložila zahtevo za sodno prepoved približevanja, obenem naj bi terjala tudi edino skrbništvo nad sinom. Družinski spor v kraju ni ostal skrit, Silvo se je nenazadnje še pred dnevi potožil znancem, da mu bivša preprečuje stik z otrokom. Prepričevali so ga, da naj bo potrpežljiv, da naj ne izziva, saj bo zgolj na miren način lahko zgladil spor in imel spet stike s sinom. Božičnega popoldneva je ubral drugačno pot. Ali je načrtoval izvršitev okrutnega dejanja in kaj je bil sprožilni trenutek, kriminalisti Policijske uprave Maribor še preiskujejo. Neuradno je znano toliko, da je pred očmi svojega petletnega sina do smrti zabodel Mojco L., z nožem je umoril tudi Branka L. in zabodel še Jožico L. Mihe L. v času dejanja ni bilo doma, božič je namreč praznoval pri družini partnerice. Jožica je imela še toliko moči, da se je hudo poškodovana odplazila iz hiše in poklicala na pomoč. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je kmalu zatem podlegla prizadejanim poškodbam.

Porezal se je po vratu in se upiral aretaciji Silva D. tedaj ni več bilo na kraju zločina. Sedel je v avto in se odpeljal do krajevnega gasilskega doma. Kot smo izvedeli iz zanesljivega vira, je zatem vstopil v bližnjo hišo, kjer je njegov znanec v kuhinji praznoval božič z družino. S krvavimi rokami je pograbil steklenico vina in iz nje naredil več večjih požirkov. Znanec se je začudil nad nepričakovanim obiskom, Silva je pospremil iz hiše in ga vprašal, zakaj je prišel. Odgovoril mu je zgolj to, da se bo v kratkem pripeljala policija. In res sta se že čez minuto tam pojavila uniformiranca. Preden sta uspela obvladati upirajočega se osumljenca in mu odvzeti prostost, se je Silvo z nožem porezal po vratu, zaradi česa sta ga morala odpeljati na zdravljenje v bolnišnico. Poškodbe, ki si jih je prizadejal, niso življenjsko ogrožajoče, je pa ostal v zdravstveni oskrbi.