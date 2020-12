V želji, da bi doživeli vsaj nekaj aktivnosti na snegu, predvsem pa izkoristili lep sončen dan in nekaj centimetrov na novo zapadlega snega, je kolona vozil, ki se je počasi premikala proti Veliki planini, poskrbela za popoln kaos na lokalni cesti. Že malo pred poldne je bilo videti, kot da je tisti del Ljubljančanov z okolico, ki nima »urejenih papirjev« za obisk Kranjske gore ali Obale, snežno idilo poiskalo na zasneženi planini, ki je dostopna prebivalcem osrednjeslovenske regije.

Ker se je zaradi vladnega odloka, ki do 1. januarja 2021 prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji, ustavila tudi nihalka na Veliko planino, se je ves promet za na planino usmeril mimo Kamnika in Stahovice proti prelazu Črnivec, ki vodi naprej do Gornjega Grada. Kolona vozil proti Kranjskemu Raku, kjer sta na obeh straneh urejena tudi manjša sankališča, je stala že pri cerkvici Sv. Ahacija. Od Kranjskega Raka levo, po makadamski cesti do parkirišča Rakove ravni pa je nekaj preglavic voznikom s slabšim oprijemom gum povzročilo tudi zasneženo in ponekod poledenelo cestišče. Za dodaten zastoj na cesti so tako poskrbeli prav ti, ki so morali sredi cestišča na pnevmatike montirati snežne verige. Pretočnost prometa so ovirala tudi vozila parkirana ob cestišču, pa čeprav so na planini že poleti poskrbeli za parkirna mesta. A jih je seveda potrebno plačat tudi zdaj. Cena dnevnega parkiranja znaša 7 evrov.

Ker je lepo vreme napovedano tudi za jutri, se zastoju na cesti zagotovo ne boste mogli izogniti. Morda nasvet, da se na Veliko planino odpravite zgodaj dopoldne ali pa se s sankami odpravite morda do Rakitne, ki še vedno sodi v osrednjeslovensko regijo, prav tako pa ima dovolj snega za družinsko sankanje ali zgolj za iskanje zimske idile.