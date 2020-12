Matos se je rodil leta 1945, že v mladosti pa je rad prebiral knjige, tudi poezijo. Službeno pot v Mladinski knjigi je začel kot vodja prvega slovenskega knjižnega kluba Svet knjige, kasneje je napredoval v vodjo prodajnega sektorja ter sredi osemdesetih let postal vodja proizvodno-tržnega področja. Leta 1992 je Matos prevzel vodenje največje slovenske založbe in jo uspešno vodil 17 let, so spomnili v Mladinski knjigi.

Matos je prejel številne nagrade in odlikovanja, med drugim Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo, častni znak svobode za zasluge pri razvoju slovenskega založništva in priznanje za življenjsko delo na področju managementa.

Aktiven je bil tudi v drugih organizacijah. Kot predsednik je vodil Združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije, Ustanovo Gallus in Združenje za direktni marketing. Skrbno je gojil poklicno sodelovanje s slovenskimi založniki in knjigotržci, čeprav so bili konkurenca na trgu. Kot upokojenec je napisal knjigo z naslovom Hiša velikih zgodb, ki govori o njegovem življenju, predvsem pa o njegovi poklicni poti v Mladinski knjigi, so še navedli v ljubljanski založbi.