Lojze Peterle o tem, da je to, kar trenutno počne opozicija, poden slovenske politike

»Opozicija lahko izvaja kontrolo na številne načine. To, kar se dogaja zdaj, kaže na to, da bi lahko dobili tretjo vlado v enem letu na podlagi istih volitev in to je v nasprotju z duhom osamosvojitve. V tej situaciji, ko nas nekateri z revolucionarno metodo potiskajo v model leta 1941, ko je partija rekla, kdor ni z nami, je izdajalec, in vemo, kaj se je z ljudmi dogajalo, ta model absolutno zavračam. To ne sodi v demokratično državo in ne v čas, ko smo pred tako velikim izzivom, kot je zdravje. To kar se zdajle dogaja na slovenskem političnem prostoru je, oprostite, poden slovenske politike.«