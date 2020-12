"Danes je umrl legendarni obveščevalec George Blake. Iskreno je ljubil našo državo in občudoval dosežke našega naroda med drugo svetovno vojno," je za rusko tiskovno agencijo Tass dejal tiskovni predstavnik ruske zunanje obveščevalne službe SVR Sergej Ivanov.

Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je bil sam nekoč agent KGB, je Blakeovi družini in prijateljem danes izrazil "globoko sožalje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Blake, nekdanji član odpora na Nizozemskem med drugo svetovno vojno in kasneje agent britanske obveščevalne službe MI6, se je po ujetništvu v času Korejske vojne, zgrožen nad ameriškim bombardiranjem tamkajšnjega civilnega prebivalstva, spreobrnil v komunista in v 50. letih ponudil svoje usluge Sovjetom.

KGB je predal imena več sto agentov MI6 in razkril skrivni tunel v vzhodnem Berlinu, ki so ga uporabljali za vohunjenje nad Sovjeti.

Izdal ga je poljski dvojni agent in Blake je bil leta 1961 obsojen za 42 let zapora v Veliki Britaniji. Pet let kasneje je pobegnil iz zapora in preko Berlina prišel v Moskvo. Od takrat je živel v Rusiji.

Blake je bil eden zadnjih še živečih britanskih dvojnih agentov, ki jih je Sovjetska zveza rekrutirala med hladno vojno, navaja AFP.

Blakea so v Moskvi sprejeli kot junaka, bil je tudi nagrajen s činom polkovnika ruske obveščevalne službe. Zadnja leta svojega življenja je živel v dači na robu Moskve. V enem redkih intervjujev je zatrdil, da kljub neuspehu sistema, kateremu je posvetil svoje življenje, ne obžaluje svojih dejanj, še poroča AFP.