V nedeljo bo v zahodni Sloveniji precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo oslabela. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, v alpskih dolinah okoli -10, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do nedelje zjutraj bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih lahko dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno. Padavine bodo od zahoda zajele vso državo. Na Primorskem bo deževalo, drugod sprva snežilo. Popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež. Ob morju bo zapihal okrepljen jugo. V torek bo na vzhodu deloma jasno, drugod bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je pomaknilo nad južni Jadran. Nad srednjo Evropo in Alpami se je prehodno okrepilo območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnimi vetrovi doteka k nam dokaj suh in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo zjasnilo, le na Hrvaškem bo več oblačnosti. Ob Jadranu bo pihala zmerna do močna burja. V nedeljo bo precej jasno, nad sosednjimi pokrajinami Hrvaške in Madžarske pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Burja ob Jadranu bo slabela.

Biovreme: V soboto in nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.