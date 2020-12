Gosti so vodili le na začetku tekme, zadnjič z izidom 12:11, v vseh drugih delih so bili boljši jezerniki.

Dončić je v dobrih 34 minutah na igrišču dosegel 27 točk in zbral sedem asistenc in štiri skoke. Odigral je bolj racionalno kot na prvi tekmi, od 19 poskusov je zadel devetkrat, od tega dva od petih metov za tri točke.

Pri gostiteljih je Anthony Davis dosegel 28 točk, LeBron James pa 22 točk in deset asistenc.

Vlatku Čančarju se ni izpolnila želja, da bi na božični večer stopil na igrišče, njegov Denver pa je na domačem igrišču moral priznati premoč še eni ekipi iz Los Angelesa, Clippers, izid je bil 108:121.

Miami tako ostaja edina ekipa s slovenskim igralcem, ki ima po dveh odigranih tekmah vsaj eno zmago. V popoldanski uri je doma ugnala New Orleans Pelicans s 111:98. Goran Dragić je za zmagovalce in podprvake minule sezone v 27 minutah zbral 18 točk, devet podaj, štiri ukradene žoge in dva skoka.