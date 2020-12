Mariborski policisti so okoli 16.30 prejeli sporočilo o družinskem sporu v okolici Ptuja. Na prizorišču so policisti našli 61-letnega moškega in 35-letnico, ki sta umrla kljub pomoči reševalcev. V bolnišnico so odpeljali 58-letno žensko, ki je kasneje prav tako izgubila življenje. V zvezi z dogodkom je bila prostost odvzeta 35-letniku, ki je prav tako v sorodstvenem razmerju s pokojnimi. Tudi njega so morali odpeljati v bolnišnico.

Na kraju zločina sta že državna tožilka in preiskovalna sodnica. Kriminalisti PUMaribor nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo dogodka, zato bo večinformacij znanih v prihodnjih dneh.