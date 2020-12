Vlada Janeza Janše je v sredo zvečer sprejela nov odlok, s katerim zopet prepoveduje obratovanje žičničarskih naprav v Sloveniji. Prepoved tokrat velja do konca tekočega leta. Od 1. januarja dalje bo obratovanje žičniških naprav in z njimi povezanih panog domnevno zopet delno dovoljeno. Upoštevati bo treba priporočila NIJZ, pogoj pa bo tudi, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje. Smuka bo po v skladu s sredinim odlokom od 1. januarju namreč dovoljena le otrokom do 12. leta starosti in njihovim staršem ter tistim, ki bodo predložili negativni test na novi koronavirus. Test bo moral biti opravljen v Sloveniji in ne bo smel biti starejši od 24 ur.

Kljub prepovedi obratovanja žičnic, pa se vsa smučišča odloka ne držijo. Direktor RTC Krvavec in soimenjak predsednika vlade Janez Janša je namreč sklenil ignorirati odlok. Direktor Janša je že včeraj napovedal, da s Krvavca ne bodo nikogar podili in da so pripravljeni plačati kazen, če njihovo podjetje zaradi nespoštovanja odloka kaznujejo. Na Krvavcu tako še naprej obratuje kabinska žičnica, štirisedežnica Tiha dolina, otroški trak Gospinca in vlečnica (krožnički) Luža.

Predstavnica za stike z javnostmi pri podjetju RTC Krvavec Barbara Božič je prepričana, da je smučišče varno in zagotovila, da upoštevajo vse varnostne ukrepe. V kabino gre lahko samo ena oseba oziroma člani istega gospodinjstva, zagotavljajo pa tudi razkuževanje in vzdrževanje razdalje.

Direktor Janša je še povedal, da sta pristojna ministra Zdravko Počivalšek in Jernej Vrtovec obljubila, da bosta temo ponovno vložila na vlado. »Kdo, zakaj, na kakšen način, s kakšnim razlogom pritiska na ministra, pa ni odgovora,« je povedal direktor Janša.