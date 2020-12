Generalna sekretarka je zagotovila, da imajo načrt za sproščanje športa, a dodala, da se zavedajo velike nevarnosti ob vračanju otrok ali športnikov, ki so v tem času preboleli covid-19, v trenažni proces. »Bojim se, da športne organizacije nimajo izdelanega dobrega načrta, kako jih vračajo nazaj. Ali je to varno za njihovo zdravje. Ne samo, da ima država načrt, kako bo sproščala. Še bolj kot to je pomembno, da bodo športne organizacije naredile načrt za varno vračanje v šport,« je povedala.

Panožne zveze so ob izjavah Mojce Doupona opozorili, da ni bilko zaslediti nikakršnega načrta oziroma rešitve za soočanje s trenutno situacijo v športu. »Tako kot številne dejavnosti je tudi šport zaradi epidemije ter spremljajočih ukrepov zelo prizadet. Zato smo upali, da bomo, sodeč na aktualno temo pogovora 'šport v času epidemije koronavirusa', vendarle izvedeli tudi kakšno vzpodbudno informacijo glede športnega udejstvovanja mladih. Kot smo že večkrat poudarili, namreč menimo, da so največja žrtev trenutnih razmer prav mladi športniki in športnice, ki ne morejo oziroma smejo trenirati,« so zapisali predstavniki zvez kolektivnih športov Radenko Mijatović (predsednik nogometne zveze), Matej Erjavec (predsednik košarkarske zveze), Franjo Bobinac (predsednik rokometne zveze) in Metod Ropret (predsednik odbojkarske zveze.

»Žal iz izjav generalne direktorice Direktorata za šport Mojce Doupona nismo zasledili nobenega načrta oziroma ustrezne rešitve, kako urediti trenutno situacijo. Zato pa nas je zelo negativno presenetila njena bojazen, da športne organizacije nimamo izdelanega dobrega načrta, kako športnike, tudi tiste, ki so v tem času že preboleli covid-19, vračati nazaj v trenažne procese. Športne zveze oziroma organizacije smo torej pripravljene. Čakamo le, da nam vi oziroma vaše ministrstvo ter drugi odgovorni organi v Republiki Sloveniji prižgete zeleno luč za športno treniranje mladih ter nam postavite pogoje, pod katerimi lahko delamo,« so še zapisali.