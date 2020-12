Božo Repe o tem, da se okrog tega, da so si Slovenci od nekdaj želeli lastno državo, ustvarja ideološki konstrukt

»Danes se ustvarja nek ideološki konstrukt, kako so si Slovenci od vedno želeli lastno državo in kako so trpeli skozi stoletja pod Nemci in v drugih državah, nato pa so končno s tem plebiscitom in s to politično generacijo dosegli svojo državo. To seveda ne drži. Slovenci so verjeli v obe Jugoslaviji, pred tem so bili tudi lojalni državljani Avstrije in habsburške monarhije.«